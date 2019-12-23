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Пелоси требует "справедливого" процесса в Сенате по импичменту Трампа

Новости » Политика     23.12.2019 - 23:57
Пелоси требует "справедливого" процесса в Сенате по импичменту Трампа
Фото: Нэнси Пелоси (golos-ameriki.ru)

Она настаивает на заслушивании свидетелей

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что усилила давление на Сенат с требованием обеспечить справедливый судебный процесс в отношении импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пелоси.

Она также настаивает на проведении слушаний со свидетелями, которых раньше блокировал Трамп.

"Нижняя палата не может выбирать наших представителей в процессе импичмента, пока мы не будем знать, какой судебный процесс будет проводить Сенат. Президент Трамп заблокировал свидетелей из своего окружения, а также документы для Палаты представителей и американского народа когда они подавали фальшивые жалобы относительно процесса в Палате. Какие его оправдания сейчас?" - написала Пелоси.

Ранее лидер республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса сша Митч Макконнелл заявил, что не исключает возможности проведения дополнительных слушаний со свидетелями по делу импичмента Трампа.

РБК-Украина писало, что глава аппарата вице-президента Майка Пенса Марк Шорт в воскресенье дал понять, что Белый дом поддерживает лидера сенатского большинства Митча Макконнелла в его намерении провести рассмотрение в ускоренном режиме.

Демократы настаивают на вызове главных помощников Трампа в качестве свидетелей, но Макконнелл хочет, чтобы Сенат рассматривал дело без заслушивания новых показаний.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Однако импичмент Трампу могут объявить после соответствующего решения в Сенате.

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