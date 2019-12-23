Пелосі вимагає "справедливого" процесу в Сенаті по імпічменту Трампа

Фото: Ненсі Пелосі (golos-ameriki.ru)

Вона наполягає на заслуховуванні свідків

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що посилила тиск на Сенат з вимогою забезпечити "справедливий" судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пелосі.

Вона також наполягає на проведенні слухань зі свідками, яких раніше блокував Трамп.

"Нижня палата не може обирати наших представників у процесі імпічменту, поки ми не будемо знати, який судовий процес проводитиме Сенат. Президент Трамп заблокував свідків зі свого оточення, а також документи для Палати представників та американському народу, коли вони подавали фальшиві скарги щодо процесу в Палаті. Яким є його виправдання зараз?", - написала Пелосі.

Раніше лідер республіканської більшості у верхній палаті американського Конгресу Сполучених Штатів Мітч Макконнелл заявив, що не виключає можливості проведення додаткових слухань зі свідками по справі імпічменту Трампа.

РБК-Україна писало, що глава апарату віце-президента Майка Пенса Марк Шорт в неділю дав зрозуміти, що Білий дім підтримує лідера сенатської більшості Мітча Макконнелла в його намірі провести розгляд у прискореному режимі.

Демократи наполягають на виклику головних помічників Трампа в якості свідків, але Макконнелл хоче, щоб Сенат розглядав справу без заслуховування нових свідчень.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Однак імпічмент Трампу можуть оголосити після відповідного рішення в Сенаті.