Пелоси посетит границу с КНДР после скандального визита в Тайвань, - Time

Во время своего визита в Южную Корею Пелоси провела встречу со спикером Национальной ассамблеи Ким Джин Пьо и другими членами парламента. Стороны затронули вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества, а также климатических проблем.

По словам одного южнокорейского чиновника, Пелоси планирует также посетить демилитаризованную зону - границу Южной и Северной Кореи. Ширина границы составляет 4 километра.

Если же спикер Палаты представителей сделает это, то это будет первым визитом американского политика со времен встречи бывшего президента США Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, которая состоялась еще в 2019 году.

После этого Пелоси планирует провести телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.