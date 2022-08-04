Пелосі відвідає кордон з КНДР після скандального візиту до Тайваню, - Time

Під час свого візиту до Південної Кореї Пелосі провела зустріч зі спікером Національної асамблеї Кім Джин Пьо й іншими членами парламенту. Сторони порушили питання регіональної безпеки, економічного співробітництва, а також кліматичних проблем.

За словами одного південнокорейського чиновника, Пелосі планує також відвідати демілітаризовану зону - кордон Південної та Північної Кореї. Ширина кордону становить 4 кілометри.

Якщо ж спікерка Палати представників зробить це, то це буде першим візитом американського політика з часів зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, яка відбулась ще у 2019 році.

Після цього Пелосі планує провести телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.