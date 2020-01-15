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У США назвали обвинувачів у справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика     15.01.2020 - 18:21
У США назвали обвинувачів у справі про імпічмент Трампа
Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

До складу обвинувачів увійшли Адам Шифф і Джеррі Надлер

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі обрала сім членів Палати, які будуть представляти обвинувачення у судовому процесі по справі про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пелосі Twitter.

До складу обвинувачів увійшли голова комітету з питань розвідки Адам Шифф і голова Комітету з питань судової влади Джеррі Надлер.

Також Пелосі назвала в якості менеджерів Хакіма Джефриса, Сільвію Гарсіа, Вал Демингс, Зої Лофгрен і Джейсона Кроу.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що голосування про передачу обвинувального висновку у справі про імпічмент Трампа сенаторам відбудеться в середу, 15 січня. Також вона зазначила, що планує призначити команду парламентаріїв, які буде вести процес у справі про імпічмент президента США.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

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