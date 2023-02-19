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Пелосі в Мюнхені назвала першорядним завданням передачу Україні винищувачів F-16

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Мюнхен, Неділя 19 лютого 2023 00:47
Пелосі в Мюнхені назвала першорядним завданням передачу Україні винищувачів F-16 Фото: Ненсі Пелосі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Колишній речник Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі висловилася в суботу за передачу Україні винищувачів F-16.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію Мюнхенської конференції.

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, Пелосі зазначила, що протягом 2022 року американські законодавці послідовно працювали над виконанням запитів України щодо надання військової підтримки.

"Зараз ми хочемо досягти передачі F-16. Я повністю це підтримую і сподіваюся, що це буде реалізовано", - зазначила політик.

Вона наголосила, що рішення ще не ухвалене, проте передача винищувачів є першорядним завданням.

Пелосі висловилася також на користь того, щоби розпочати навчання українських льотчиків використанню F-16 "вже зараз, бо це займе деякий час".

Нагадаємо, що група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16.

У США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни або надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні в інших країнах.

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