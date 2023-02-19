ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пелоси в Мюнхене назвала первостепенной задачей передачу Украине истребителей F-16

Новина українською →
Мюнхен, Воскресенье 19 февраля 2023 00:47
Пелоси в Мюнхене назвала первостепенной задачей передачу Украине истребителей F-16 Фото: Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказалась в субботу за передачу Украине истребителей F-16.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой трансляцию Мюнхенской конференции.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Пелоси отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки.

"Сейчас мы хотим добиться передачи F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано", - указала политик.

Она подчеркнула, что решение еще не принято, однако передача истребителей является первостепенной задачей.

Пелоси высказалась также в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 "уже сейчас, потому что это займет некоторое время".

Напомним, что группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

В США предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении в других странах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие из США
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет