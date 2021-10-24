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Пели песни, слушали музыку: ОБСЕ рассказала, как оккупанты блокировали гостиницу в Донецке

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Украина, Воскресенье 24 октября 2021 07:04
Пели песни, слушали музыку: ОБСЕ рассказала, как оккупанты блокировали гостиницу в Донецке Фото: ОБСЕ рассказала, как оккупанты блокировали гостиницу в Донецке ( УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе раскрыла подробности блокировки гостиницы в Донецке, в которой проживают ее сотрудники. Отмечается, что благодаря действиям оккупантов миссия не смогла отправить ни один патруль 22 октября из гостиницы для мониторинга ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 23 октября.

человек, а днем 22 октября наблюдатели насчитали уже 250 протестующих.

При этом, в ночь с 21 на22 октября около 20 мужчин регулярно дежурили вокруг гостиницы и не менее двух постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице.

Утром 22 октября три члена Миссии вышли из гостиницы для проверки автомобилей на автостоянке гостиницы. Девять протестующих в гражданской одежде заявили, что будут наблюдать за тем, как СММ проводит техобслуживание. Шестеро из них начали снимать увиденное на мобильные устройства.

Днем 22 октября оккупанты устроили шоу перед гостиницей, где проживают сотрудники ОБСЕ. Они "пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности Миссии, а также крутили через колонки громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране".

При этом члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице. Еще двое боевиков в военной одежде постоянно дежурили у здания.

"Вечером 23 октября наблюдатели видели, как так называемый "мер" Донецка выступал перед участниками массового собрания напротив гостиницы,
после чего, по наблюдениям СММ, люди мирно разошлись", - говорится в сообщении.

ОБСЕ также отмечает, что после этого выступления некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед гостиницей.

Напомним, что оккупанты ослабили блокаду ОБСЕ в Донецке. Сотрудники организации несколько дней не могли работать из-за протестов.

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