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Оккупанты в Донецке ослабили блокаду миссии ОБСЕ

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Донецк, Четверг 21 октября 2021 17:11
Оккупанты в Донецке ослабили блокаду миссии ОБСЕ Фото: наблюдатель ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артем Горовенко

Оккупационная власть в Донецке ослабила блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Она продолжается в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ОБСЕ Хельги Шмид.

"Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке", - отметила Шмид.

Она также подчеркнула, что неограниченный доступ СММ очень важен для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.

Напомним, в начале недели оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке после того, как наблюдателей некоторое время не выпускали из гостиницы.

Также сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за так называемых "акций протеста" в связи с тем, что украинская сторона задержала боевика "ЛНР" Андрея Косяка.

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