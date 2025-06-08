В ад - только мужчины: что изображено на древних фресках Кирилловской церкви
В Кирилловской церкви XII века сохранились уникальные фрески с жуткими сценами Страшного суда, апокалипсиса и рая, куда ведут только женщин.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала старшая научная сотрудница сектора "Музей Кирилловская церковь" Национального заповедника "София Киевская" Марина Пронина.
В сердце древнего Киева, среди жилых массивов и зеленых холмов, стоит Кирилловская церковь - уникальный храм XII века, который хранит дух Киевской Руси. Ее фрески - это не просто росписи, а визуальное послание из глубины веков. Среди них - изображения ада, апокалипсиса и даже символический вход в рай, куда, как оказывается, ведут только женщин.
Страшный суд на стенах храма
Одна из самых ценных частей Кирилловской церкви - фрески в притворе, посвященные тематике Страшного суда. Цикл, созданный еще в XII веке, считается самым древним и самым детализированным среди всех сохранившихся в древнеруськом искусстве.
Сцены ада на фресках (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Слева - притча о богаче и Лазаре, которая описывает адские муки для тех, кто жил в роскоши, забыв о ближних. Справа - сцены с мучениями грешников: гневные ангелы, зловещие образы, горящие фигуры - все это должно было напомнить человеку о цене земных поступков.
Апокалипсис на фреске "Ангел сворачивает небо"
Кульминацией является уникальная фреска "Ангел сворачивает небо". Она иллюстрирует откровение Иоанна Богослова - последнюю книгу Библии. Сюжет поражает: ангел усилием сворачивает небо, как свиток, в момент, когда Вселенная прекращает существование.
Эта сцена считается одним из наивысших достижений украинского фрескового искусства XII века. И что редко - она сохранила даже первоначальную надпись, что делает ее настоящей жемчужиной.
Фреска "Ангел сворачивает небо" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Рядом - сцены рая, которые воссоздал на рубеже XIX-XX веков украинский художник Иван Ижакевич. Первоначальные фрески не сохранились, поэтому он вдохновлялся росписями из храма во Владимире.
В центре - райский сад, Богородица в сопровождении архангелов Михаила и Гавриила. А внизу - праведники во главе с апостолом Петром идут к вечной жизни. И тут - неожиданность: все праведники - женщины. А мужчины, как говорит Марина Пронина, изображены исключительно среди грешников в аду.
Сцены рая, автор Иван Ижакевич (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
"Мужчины отвечают не только за себя, но и за своих жен и семью. А женщина хоть бы за себя отвечала", - объясняет она эту богословскую логику.
Конфеты и Богородица
Интересная история связана и с еще одной работой Ивана Ижакевича - образом Богородицы Оранты. Художник создал ее в 18 лет, только что завершив рисовальную школу Мурашко. Он долго не решался писать этот образ и, по легенде, вдохновился... рисунком красивой девушки на коробке конфет. Однако, несмотря на юный возраст и необычный источник вдохновения, придерживался всех канонов иконописи.
Оранта авторства Ивана Ижакевича (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Кирилловская церковь возведена в середине XII века князем Всеволодом Ольговичем. Она пережила монгольское нашествие, разрушения, советские гонения на религию - и сохранила уникальные фрески, несущие не только художественную, но и духовную память украинского народа. Она является частью Национального заповедника "София Киевская".
Ранее РБК-Украина рассказывало о фресках в Киево-Печерской лавре. Так, перед полномасштабным вторжением России Московский патриархат активно превращал Киево-Печерскую лавру в центр "русского мира". В Лавре появились фрески в имперском стиле с изображением патриарха Кирилла, Паши "Мерседеса" и Серафима Саровского. По замыслу, после оккупации Киева здесь должен был служить патриарх РПЦ. Это была попытка сделать святыню идеологической базой для российского влияния.
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