Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну

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РФ запустила 344 дрони та 35 ракет по Україні.

В Одесі горіла багатоповерхівка, є жертва.

Павлоград зазнав наймасованішої атаки.

Російські дрони чотири години атакували Шостку.

Росія з вечора 18 липня випустила по Україні ударні дрони та безпілотники-імітатори. Станом на ранок 19 липня українська протиповітряна оборона продовжила збивати ворожі безпілотники.

Крім того, росіяни під ранок випустили по Україні ще й ракети. Рух цілей фіксувався у кількох регіонах, зокрема ракети долетіли і до Хмельницької області.

За словами президента України Володимира Зеленського, ворог атакував українські міста понад 300 ударними дронами та понад 30 ракетами різних типів.

Як зазначив Зеленський, постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області.

Скільки було ракет і дронів

Як пізніше уточнили Повітряні сили ЗСУ, РФ цієї ночі атакувала Україну 344 дронами і 35 ракетами, а саме:

12 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької, Курської, Ростовської областей та Криму;

8 крилатими ракетами "Іскандер-К", район пусків - Міллєрово;

15 крилатими ракетами Х-101 з повітряного простору Саратовської області.

Сили ППО знешкодили 185 дронів та 23 ракети. Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих - на 7 локаціях.

Одеса

Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Через нальот дронів були пошкоджені будинки, спалахнула дев'ятиповерхівка - пожежа охопила з 6 по 9 поверхи.





Як повідомили в ДСНС, з палаючих квартир врятували п'ять осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

За даними поліції, станом на ранок кількість постраждалих в Одесі зросла до шести, серед них дитина.

Фото: в Одесі горіла багатоповерхівка (t.me/dsns_telegram)

Павлоград

Армія РФ атакувала місто Павлоград ракетами і дронами, це був один з наймасштабніших обстрілів ворога.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка, виникли пожежі.

Фото: РФ завдала наймасованішого удару по Павлограду (t.me/dsns_telegram)

Зранку у Павлограді повторно пролунали вибухи на тлі загрози балістики та ударних дронів.

Шостка

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про масовану атаку дронів на Шосткинську громаду, яка тривала майже чотири години.

Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Шостка була під масованою атакою (t.me/V_Zelenskiy_official)

У Шостці зранку також чули вибухи. Це сталося після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів у напрямку Сумської області. Пізніше голова Шосткинської громади повідомив, що РФ завдала авіаційного удару КАБом по Шостці, працює аварійно-рятувальна бригада.

Як повідомляв президент, в Сумах пошкодили критичну інфраструктуру - без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей.