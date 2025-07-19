Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину

Главное:

РФ запустила 344 дрона и 35 ракет по Украине.

В Одессе горела многоэтажка, есть жертва.

Павлоград подвергся самой массированной атаке.

Российские дроны четыре часа атаковали Шостку.

Россия с вечера 18 июля выпустила по Украине ударные дроны и беспилотники-имитаторы. По состоянию на утро 19 июля украинская противовоздушная оборона продолжила сбивать вражеские беспилотники.

Кроме того, россияне под утро выпустили по Украине еще и ракеты. Движение целей фиксировалось в нескольких регионах, в частности ракеты долетели и до Хмельницкой области.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал украинские города более 300 ударными дронами и более 30 ракетами различных типов.

Как отметил Зеленский, пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области.

Сколько было ракет и дронов

Как позже уточнили Воздушные силы ВСУ, РФ этой ночью атаковала Украину 344 дронами и 35 ракетами, а именно:

12 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской, Курской, Ростовской областей и Крыма;

8 крылатыми ракетами "Искандер-К", район пусков - Миллерово;

15 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Силы ПВО обезвредили 185 дронов и 23 ракеты. Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.

Одесса

Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за налета дронов были повреждены дома, вспыхнула девятиэтажка - пожар охватил с 6 по 9 этажи.





Как сообщили в ГСЧС, из горящих квартир спасли пять человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.

По данным полиции, по состоянию на утро количество пострадавших в Одессе возросло до шести, среди них ребенок.

Фото: в Одессе горела многоэтажка (t.me/dsns_telegram)

Павлоград

Армия РФ атаковала город Павлоград ракетами и дронами, это был один из самых масштабных обстрелов врага.

"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Павлограде повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка, возникли пожары.

Фото: РФ нанесла самый массированный удар по Павлограду (t.me/dsns_telegram)

Утром в Павлограде повторно прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики и ударных дронов.

Шостка

Председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о массированной атаке дронов на Шосткинскую общину, которая длилась почти четыре часа.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе. Обошлось без пострадавших.

Фото: Шостка была под массированной атакой (t.me/V_Zelenskiy_official)

В Шостке утром также слышали взрывы. Это произошло после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов в направлении Сумской области. Позже глава Шосткинской общины сообщил, что РФ нанесла авиационный удар КАБом по Шостке, работает аварийно-спасательная бригада.

Как сообщал президент, в Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей.