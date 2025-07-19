Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину

Россия ночью и утром 19 июля атаковала Украину сотнями дронов и ракетами различных типов. Под ударом врага были Павлоград, Одесса и Шостка в Сумской области.
Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Россия с вечера 18 июля выпустила по Украине ударные дроны и беспилотники-имитаторы. По состоянию на утро 19 июля украинская противовоздушная оборона продолжила сбивать вражеские беспилотники.
Кроме того, россияне под утро выпустили по Украине еще и ракеты. Движение целей фиксировалось в нескольких регионах, в частности ракеты долетели и до Хмельницкой области.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал украинские города более 300 ударными дронами и более 30 ракетами различных типов.
Как отметил Зеленский, пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области.
Как позже уточнили Воздушные силы ВСУ, РФ этой ночью атаковала Украину 344 дронами и 35 ракетами, а именно:
Силы ПВО обезвредили 185 дронов и 23 ракеты. Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей.
Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.
Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за налета дронов были повреждены дома, вспыхнула девятиэтажка - пожар охватил с 6 по 9 этажи.
Как сообщили в ГСЧС, из горящих квартир спасли пять человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.
По данным полиции, по состоянию на утро количество пострадавших в Одессе возросло до шести, среди них ребенок.
Фото: в Одессе горела многоэтажка (t.me/dsns_telegram)
Армия РФ атаковала город Павлоград ракетами и дронами, это был один из самых масштабных обстрелов врага.
"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Павлограде повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка, возникли пожары.
Фото: РФ нанесла самый массированный удар по Павлограду (t.me/dsns_telegram)
Утром в Павлограде повторно прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики и ударных дронов.
Председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о массированной атаке дронов на Шосткинскую общину, которая длилась почти четыре часа.
В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе. Обошлось без пострадавших.
Фото: Шостка была под массированной атакой (t.me/V_Zelenskiy_official)
В Шостке утром также слышали взрывы. Это произошло после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов в направлении Сумской области. Позже глава Шосткинской общины сообщил, что РФ нанесла авиационный удар КАБом по Шостке, работает аварийно-спасательная бригада.
Как сообщал президент, в Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей.
Напомним, что вечером 18 июля россияне в Киеве сбивали вражеские дроны. В городе раздавались взрывы из-за работы ПВО. По сообщению КГВА, в Дарницком районе на крышу жилого дома упала часть вражеского беспилотника.
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