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В Пекине зафиксировали первую смерть от нового вируса

Новости » В мире     27.01.2020 - 17:49
В Пекине зафиксировали первую смерть от нового вируса
Иллюстративное фото (pxhere com 3)

Перед инфицированием мужчина посещал Ухань, который является эпицентром вспышки вируса

В столице Китая Пекине зафиксировали первую смерть в результате коронавируса нового типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что умер 50-летний мужчина, который был инфицирован вирусом 22 января. До этого он посещал Ухань, в котором была зафиксирована первая вспышка вируса нового типа.

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 81 человек. При этом количество заболевших превысило 2 835 человек.

Также РБК-Украина писало, что китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Кроме этого сообщалось, что новый коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе. Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней.

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