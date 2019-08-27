В Пекине при взлете загорелся самолет с пассажирами

В столице Китая Пекине во время попытки взлета загорелся самолет с пассажирами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайский "ChinaDaily".

Как сообщается, возгорание произошло в багажном отсеке самолета, который планировал рейс из Пекина в Токио. После обнаружения дыма лайнер было эвакуировано. На момент происшествия на борту находились пассажиры. Никто не пострадал.

Отмечается, что через два часа после аварии, большинство рейсов в международном столичном аэропорту Пекина работали нормально.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Швейцарии произошло крушение легкомоторного самолета. В результате крушения погибли три человека, среди которых один ребенок.

Ранее сообщалось, что в США самолету пришлось совершить аварийную посадку из-за задымления на борту. В итоге происшествия 7 человек получили повреждения. Из них двое детей.

Также в понедельник в Испании разбился военный самолет, совершавший тренировочный полет. В момент аварии на борту находился один человек, который в результате погиб.