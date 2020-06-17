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В Пекине из-за новой вспышки коронавируса объявлен карантин

Новости » Коронавирус     17.06.2020 - 06:31
В Пекине из-за новой вспышки коронавируса объявлен карантин
Фото: коронавирус (УНИАН)

Выезд из города запрещен

В Пекине с сегодняшнего дня повышен уровень экстренного реагирования на эпидемию новой коронавирусной инфекции с третьего до второго. Вводятся карантинные мероприятия.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Школьные занятия переводятся в дистанционный формат, а возобновление учебы в вузах приостанавливается.

Предприятия и учреждения могут работать, но власти призывают вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.

Выезды из Пекина без серьезной необходимости запрещены. Те, кто все же должен покинуть город, должны подать отрицательный результат теста на коронавирус. Все прибывает в город, должны пройти тестирование.

На рынках сельскохозяйственной продукции, а также в ресторанах и жилых микрорайонах, проводятся противоэпидемическая дезинфекция и карантинные работы.

В период с 11 по 15 июня в столице Китая было выявлено 106 местных случаев заражения COVID-19. Во вторник 16 июня в Пекине был зарегистрирован 31 новый подтвержденный случай локального заражения коронавирусом.

Ранее в ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии коронавируса COVID-19 возможна в любое время.

Также сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) начал разрабатывать план действий на случай второй волны пандемии коронавируса этой осенью.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КитайКоронавирус
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