В Пекине из-за новой вспышки коронавируса объявлен карантин

Выезд из города запрещен
В Пекине с сегодняшнего дня повышен уровень экстренного реагирования на эпидемию новой коронавирусной инфекции с третьего до второго. Вводятся карантинные мероприятия.
Об этом сообщает "Синьхуа".
Школьные занятия переводятся в дистанционный формат, а возобновление учебы в вузах приостанавливается.
Предприятия и учреждения могут работать, но власти призывают вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.
Выезды из Пекина без серьезной необходимости запрещены. Те, кто все же должен покинуть город, должны подать отрицательный результат теста на коронавирус. Все прибывает в город, должны пройти тестирование.
На рынках сельскохозяйственной продукции, а также в ресторанах и жилых микрорайонах, проводятся противоэпидемическая дезинфекция и карантинные работы.
В период с 11 по 15 июня в столице Китая было выявлено 106 местных случаев заражения COVID-19. Во вторник 16 июня в Пекине был зарегистрирован 31 новый подтвержденный случай локального заражения коронавирусом.
Ранее в ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии коронавируса COVID-19 возможна в любое время.
Также сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) начал разрабатывать план действий на случай второй волны пандемии коронавируса этой осенью.
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Автор: Инна Собора