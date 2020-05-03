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НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 17:38
НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

План действий Альянса должны представить и одобрить в конце июня

Североатлантический Альянс (НАТО) начал разрабатывать план действий на случай второй волны пандемии коронавируса этой осенью. Об этом сообщает Spiegel.

Сообщается, что на прошлой неделе послы стран НАТО провели закрытую встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, на которой было решено начать подготовку ко второй волне вспышки COVID-19. При этом также должен быть разработан долгосрочный "план действий в ответ на пандемию".

"Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО", - говорится в сообщении.

Ожидается, что план будет представлен и одобрен Альянсом в конце июня на заседании министров обороны членов НАТО.

Напомним, в апреле Европейский союз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, это будет сделано в полной координации с НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 3 мая в мире коронавирусом заболели около 3,5 млн человек, из них почти 225 тысяч пациентов умерли. Наибольшее количество инфицированных в США - 1,16 млн, из которых более 67 тысяч умерли.

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