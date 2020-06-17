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У Пекіні через новий спалах коронавіруса оголошено карантин

Новини » Коронавірус     17.06.2020 - 06:31
У Пекіні через новий спалах коронавіруса оголошено карантин
Фото: коронавірус (УНІАН)

Виїзд з міста заборонений

В Пекіні з сьогоднішнього дня підвищений рівень екстреного реагування на епідемію нової коронавірусної інфекції з третього до другого. Вводяться карантинні заходи.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Шкільні заняття переводяться в дистанційний формат, а відновлення навчання у вузах призупиняється.

Підприємства та установи можуть працювати, але влада закликають запроваджувати гнучкі робочі режими і переходити на дистанційну роботу.

Виїзди з Пекіна без серйозної необхідності заборонені. Ті, хто все ж повинен покинути місто, повинні подати негативний результат тесту на коронавірус. Всі, хто прибуває в місто, повинні пройти тестування.

На ринках сільськогосподарської продукції, а також в ресторанах і житлових мікрорайонах, проводяться протиепідемічна дезінфекція та карантинні роботи.

У період з 11 по 15 червня в столиці Китаю було виявлено 106 місцевих випадків зараження COVID-19. У вівторок 16 червня в Пекіні був зареєстрований 31 новий підтверджений випадок локального зараження коронавірусом.

Раніше у ВООЗ заявили, що друга хвиля пандемії коронавіруса COVID-19 можлива в будь-який час.

Також повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) почав розробляти план дій на випадок другої хвилі пандемії коронавіруса цієї осені.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КитайКоронавірус
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