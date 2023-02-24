"Пекін вибрав дружбу з РФ": у ЄС холодно відреагували на "мирний план" Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ви повинні розглядати (китайський "мирний план" - ред) на певному фоні, і це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу (з Москвою - ред.) перед тим, як почалося вторгнення Росії до України", - сказала вона.

Вона зауважила, що Європейський Союз розгляне документ, але з урахуванням факту дружніх відносин між Китаєм та Росією.