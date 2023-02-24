Продовження російського геноциду й окупації України, - Подоляк про "мирний план" Китаю

Будь-який "мирний план", який передбачає припинення вогню та нову лінію розмежування - продовжить окупацію й російський геноцид на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-який "мирний план", що передбачає лише припинення вогню і, як наслідок, нову лінію розмежування та продовження окупації української території - це не мир, а заморожування війни, українська поразка, наступні етапи російського геноциду", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що позиція України усім відома - видворення російських окупантів до кордонів 1991 року.