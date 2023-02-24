ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження російського геноциду й окупації України, - Подоляк про "мирний план" Китаю

Новость на русском →
П'ятниця 24 лютого 2023 14:08
Продовження російського геноциду й окупації України, - Подоляк про "мирний план" Китаю Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Будь-який "мирний план", який передбачає припинення вогню та нову лінію розмежування - продовжить окупацію й російський геноцид на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-який "мирний план", що передбачає лише припинення вогню і, як наслідок, нову лінію розмежування та продовження окупації української території - це не мир, а заморожування війни, українська поразка, наступні етапи російського геноциду", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що позиція України усім відома - видворення російських окупантів до кордонів 1991 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай, сьогодні 24 лютого, оприлюднив так званий "мирний план" із своїми ідеями щодо врегулювання війни на території України.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, війна може закінчитись хоч завтра, якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Війна в Україні
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни