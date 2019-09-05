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Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции, - глава Гонконга

Новости » Политика    05.09.2019 - 09:51
Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции, - глава Гонконга
Фото: Кэрри Лэм (wikipedia.org)

Кэрри Лам отменила поправку законопроекта об экстрадиции

Пекин поддержал решение о снятии поправок к закону об экстрадиции. Об этом заявила глава Гонконга Кэрри Лэм, сообщают китайские СМИ.

Она также объявила о других мерах, включая намерение сформировать механизм диалога властей с обществом с тем чтобы решать другие экономические, социальные и политические проблемы, которые, по ее словам, стали мотивами к акциям протеста.

"На протяжении всего процесса Центральное народное правительство относилось с пониманием к тому, почему мы должны это сделать. Они уважают мое мнение, и они поддерживают меня постоянно", - сказала она.

Напомним, Кэрри Лам отменила поправку законопроекта об экстрадиции, повлекшие массовые протесты.

Протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц. Они начались как реакция на законопроект об экстрадиции, который позволил бы экстрадировать подозреваемых в материкового Китая который, как считают протестующие, направленный против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Сообщалось, что власти Гонконга планировали объявить о полном отзыве законопроекта об экстрадиции в Китай на фоне масштабных акции протеста.

Лидер Гонконга отозвала законопроект об экстрадиции Власти Гонконга планируют отозвать закон об экстрадиции в Китай
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