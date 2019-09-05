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Пекін підтримав зняття поправок про екстрадицію, - глава Гонконгу

Новини » Політика    05.09.2019 - 09:51
Пекін підтримав зняття поправок про екстрадицію, - глава Гонконгу
Фото: Кері Лем (wikipedia.org)

Керрі Лам скасувала поправку законопроекту про екстрадицію

Пекін підтримав рішення про зняття поправок до закону про екстрадицію. Про це заявила глава Гонконгу Керрі Лем, повідомляють китайські ЗМІ.

Вона також оголосила про інші заходи, включаючи намір сформувати механізм діалогу влади з суспільством з тим щоб вирішувати інші економічні, соціальні і політичні проблеми, які, за її словами, стали мотивами до акцій протесту.

"Протягом усього процесу Центральний народний уряд ставився з розумінням до того, чому ми повинні це зробити. Вони поважають мою думку, і вони підтримують мене постійно", - сказала вона.

Нагадаємо, Керрі Лам скасувала поправку законопроекту про екстрадицію, що спричинили масові протести.

Протести в Гонконзі тривають вже третій місяць. Вони почалися як реакція на законопроект про екстрадицію, який дозволив би екстрадувати підозрюваних у материковий Китай який, як вважають протестувальники, спрямований проти дисидентів, які втекли з материкового Китаю в Гонконг.

Повідомлялося, що влада Гонконгу планувала оголосити про повне відкликання законопроекту про екстрадицію в Китай на тлі масштабних акції протесту.

Лідер Гонконгу планує відкликати законопроект про екстрадицію Влада Гонконгу планує відкликати закон про екстрадицію в Китай
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