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Пекін назвав несправедливою критику за допомогу Росії та спростував постачання зброї

Україна, Понеділок 18 березня 2024 11:49
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Пекін назвав несправедливою критику за допомогу Росії та спростував постачання зброї Фото: Китай спростував постачання зброї Москві
Автор: Олександр Білоус

Китай не продає зброю летальну зброю сторонам збройного конфлікту. Критика Пекіна за допомогу Москві є несправедливою.

Про це заявив посол Китаю у Швейцарії, Ван Шітін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung.

"Я вважаю цю критику Китаю невиправданою та дуже несправедливою. Із самого початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", - сказав він.

За його словами, голова КНР Сі Цзіньпін "кілька разів розмовляв телефоном з президентом Росії Путіним та президентом України Зеленським". Крім того, пройшли дискусії з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Він нагадав про зустріч міністра закордонних справ Китаю Ван І з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на конференції з безпеки у Мюнхені. Зокрема, Ван І заявив, що "Китай не продає летальну зброю в регіони конфліктів і сторонам, що беруть участь", розповів посол.

"Китай активно просуває мирні переговори з самого початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що світ незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко", - сказав він.

Позиція Китаю

Нагадаємо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

За даними опитування групи "Рейтинг", у лютому 2024 року Китай перейшов до категорії недружніх країн: 58% українців вважають Китай ворожим, при тому, що у червні минулого року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною.

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