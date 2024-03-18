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Пекин назвал несправедливой критику за помощь России и опроверг поставки оружия

Украина, Понедельник 18 марта 2024 11:49
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Пекин назвал несправедливой критику за помощь России и опроверг поставки оружия Фото: Китай опроверг поставки оружия Москве
Автор: Александр Белоус

Китай не продает оружие летальное оружие сторонам вооруженного конфликта. Критика Пекина за помощь Москве является несправедливой.

Об этом заявил посол Китая в Швейцарии, Ван Шитин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью газете Neue Zuercher Zeitung.

"Я считаю эту критику Китая неоправданной и очень несправедливой. С самого начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры", - сказал он.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин "несколько раз разговаривал по телефону с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским". Кроме того, прошли дискуссии с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он напомнил о встрече министра иностранных дел Китая Ван И с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на конференции по безопасности в Мюнхене. В частности, Ван И заявил, что "Китай не продает летальное оружие в регионы конфликтов и участвующим сторонам", рассказал посол.

"Китай активно продвигает мирные переговоры с самого начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир будет скоро восстановлен и объективное решение будет найдено быстро", - сказал он.

Позиция Китая

Напомним, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

По данным опроса группы "Рейтинг", в феврале 2024 года Китай перешел в категорию недружественных стран: 58% украинцев считают Китай враждебным, при том, что в июне прошлого года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной.

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