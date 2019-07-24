Пекин назвал причину появления военных самолетов РФ и КНР над Японским морем

В Министерстве обороны КНР заявили, что воздушно-космические силы России и военно-воздушные силы Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-китайским морями в рамках годового плана взаимодействия. Об этом сообщает AP.

В министерстве считают, что китайские и российские самолеты провели патрулирование, не заходя в воздушное пространство других стран. Китай направил два бомбардировщика H-6K с двумя российскими Ту-95, чтобы "углубить и развить" стратегическое партнерство.

"Это патрулирование не было направлено против каких-либо "третьих" стран", - добавил он.

Напомним, вчера Южная Корея открывала предупредительный огонь по военным самолетам РФ. Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья во вторник.