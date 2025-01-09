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Пекин и Тайбэй ссорятся из-за разрыва подводного кабеля вблизи Тайваня, - Reuters

Четверг 09 января 2025 04:08
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Пекин и Тайбэй ссорятся из-за разрыва подводного кабеля вблизи Тайваня, - Reuters Фото: повреждение кабелей обострило кризис между Тайванем и Китаем (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На днях китайское судно повредило подводные кабели у побережья Тайваня. Инцидент усилил напряженность между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Береговая охрана Тайваня подозревает, что китайское судно повредило кабель у северного побережья острова в конце прошлой недели, однако следователи не смогли подняться на борт для расследования из-за плохой погоды. Владелец судна в разговоре с агентством отметил, что нет никаких доказательств его причастности к этому инциденту.

Тайваньская береговая охрана "не исключает возможности", что судно, которое зарегистрировано в Камеруне и Танзании, но принадлежит гонконгской компании, занималось деятельностью в "серой зоне". Однако ведомство не предоставило никаких прямых доказательств этого.

"Клеймо зла"

Поздно вечером в среду, 8 января, китайское Управление по делам Тайваня заявило, что повреждение подводных кабелей является "обычной морской аварией", а Тайвань выдвигает обвинения "на пустом месте" и намеренно раздувает "так называемую угрозу серой зоны со стороны материка".

В ответ на это заявление Тайваньский совет по делам материкового Китая заявил, что дело расследуется и будет рассматриваться на базе полученных доказательств.

"На международном уровне китайские корабли, ходящие под удобными флагами, имеют на себе клеймо зла", - говорится в заявлении. Это отсылка на недавнее повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

В Совете напомнили, что Тайвань уже сталкивался с повреждением кабелей, ведущих к островам Кинмен и Мацу. Эти территории расположены вблизи китайского побережья, но контролируются Тайбэем.

"Конечно, правительство (Тайваня) должно быть осторожным в решении этого вопроса", - добавили они.

Ранее Тайвань неоднократно жаловался на деятельность Китая в "серой зоне" вокруг острова, призванную оказывать на него давление без прямой конфронтации. В частности, случались облеты на китайских воздушных шарах и дноуглубительные работы на песке.

Ранее сообщалось, что повреждение кабеля вблизи Тайваня произошло 3 января возле порта Килунг, а виновник - грузовое судно Shunxing39.

Напряженные отношения Китая с Тайванем

Власти Китая называют президента Тайваня Лай Чинте "сепаратистом" и отвергают его неоднократные попытки начать переговоры.

В прошлом году Китай дважды проводил морские военные учения под эгидой предупреждения против "сепаратизма".

Си Цзиньпин регулярно заявляет о намерении вернуть Тайвань под контроль КНР. Однако Лай и его правительство отвергают претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Инцидент в Азии тесно перекликается с недавним аналогичным случаем повреждения кабелей связи между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.

Финляндия обвиняет в инциденте танкер российского "теневого флота" Eagle S, проплывавший в районе, где произошла авария.

Экипаж судна подозревают в вандализме, семерым морякам запретили выезд из страны.

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