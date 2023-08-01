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Пекельний вогонь для окупантів. Сирський показав, як працюють артилеристи під Бахмутом

Фото: артилеристи показали, як знищують ворога під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські артилеристи та ракетні війська подовжують разом з іншими підрозділами Сил оборони знищувати ворога. Зокрема, і на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

На відео зафіксована робота бійців 22-ї окремої механізованої бригади. Вони пекельним вогнем артилерії знищують російських окупантів під Бахмутом.

"Бахмутський напрямок. Рух триває", - зазначив генерал Сирський.

Бої під Бахмутом

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. При цьому російські війська намагаються атакувати у районі Кліщіївки на південь від Бахмута.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за минулий тиждень ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку близько 2 квадратних кілометрів території. Проте окупанти підтягують війська.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, українські захисники "повільно, але впевнено" просуваються поблизу Бахмута.

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