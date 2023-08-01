Адский огонь для оккупантов. Сырский показал, как работают артиллеристы под Бахмутом

Украинские артиллеристы и ракетные войска продолжают вместе с другими подразделениями Сил обороны уничтожать врага. В частности, и на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.
На видео зафиксирована работа бойцов 22-й отдельной механизированной бригады. Они адским огнем артиллерии уничтожают российских оккупантов под Бахмутом.
"Бахмутское направление. Движение продолжается", - отметил генерал Сырский.
Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются атаковать в районе Клещеевки к югу от Бахмута.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю ВСУ освободили на Бахмутском направлении около 2 квадратных километров территории. Однако оккупанты подтягивают войска.
По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, украинские защитники "медленно, но уверенно" продвигаются вблизи Бахмута.
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