Череватий про Бахмут: ЗСУ "повільно, але впевнено" набирають обертів
ЗСУ "повільно, але впевнено" просуваються навколо Бахмута Донецької області. Українські сили оборони набирають обертів щодня.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар CNN.
За його словами, в районі Бахмута українським військовим загалом вдавалося просуватися на сотні метрів на день і захоплювати кілометри території щотижня.
"Це тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівняні сили та засоби, і іноді противник перевершує нас чисельністю", - зазначив Череватий.
Він додав, що ЗСУ використовують тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.
"І так поступово просуваємося вперед", - пояснив він.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожі "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ і 2 райони зосередження особового складу ворога. При цьому, як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, за минулий тиждень ЗСУ звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямі.
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