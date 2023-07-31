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Череватий про Бахмут: ЗСУ "повільно, але впевнено" набирають обертів

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Бахмут, Понеділок 31 липня 2023 11:45
Череватий про Бахмут: ЗСУ "повільно, але впевнено" набирають обертів Фото: ЗСУ "повільно, але впевнено" набирають обертів у районі Бахмута Донецької області (Getty Іmages)
Автор: Наталія Гурковська

ЗСУ "повільно, але впевнено" просуваються навколо Бахмута Донецької області. Українські сили оборони набирають обертів щодня.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар CNN.

За його словами, в районі Бахмута українським військовим загалом вдавалося просуватися на сотні метрів на день і захоплювати кілометри території щотижня.

"Це тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівняні сили та засоби, і іноді противник перевершує нас чисельністю", - зазначив Череватий.

Він додав, що ЗСУ використовують тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.

"І так поступово просуваємося вперед", - пояснив він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожі "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ і 2 райони зосередження особового складу ворога. При цьому, як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, за минулий тиждень ЗСУ звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямі.

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