Адский апрель? Где в Украине температура бьет исторические максимумы

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в разных городах в течение 22 и 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Где в Украине зафиксировали новые рекорды 22 апреля

В течение вторника, 22 апреля, температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день в трех городах Украины:

в Сумах - 28,8°C;

в Виннице - 28,0°C;

в Харькове - 26,5°C.

Температурные рекорды, установленные 23 апреля

В среду, 23 апреля, новые температурные рекорды синоптики зафиксировали в четырех городах:

в Сумах - 29,8°C;

в Виннице - 28,2°C;

в Харькове - 27,6°C;

в Житомире - 27,6°C.

Температурные рекорды в Украине 22-23 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на завтра, 25 апреля

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу (25 апреля) погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления.

"Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, ночью будет влиять на Волынскую и Ровенскую области. А днем будет обусловливать неустойчивую погоду повсеместно в Украине", - рассказали синоптики.

Отмечается, что в воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт.

В целом же погода ожидается с переменной облачностью.

Кратковременные дожди и грозы (местами) вероятны:

ночью - в Волынской и Ровенской областях;

днем - практически по всей Украине.

Ветер - преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха:

ночью - от 8 до 13 градусов по Цельсию;

днем (в западных и северных областях) - от 18 до 23 градусов тепла;

днем (на остальной территории Украины) - от 21 до 26 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 25 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях объявлена пожарная опасность

Несмотря на ожидаемую погоду (с кратковременными дождями и грозами) синоптики несколько ранее предупредили украинцев о существенной пожарной опасности в течение 24-25 апреля в Волынской области.

Между тем в течение 24-26 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности может сохраняться:

в северных областях;

в центральных областях;

в южных областях;

в Харьковской области;

в Хмельницкой области;

в Черновицкой области;

в Тернопольской области.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)