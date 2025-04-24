Адский апрель? Где в Украине температура бьет исторические максимумы
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в разных городах в течение 22 и 23 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Где в Украине зафиксировали новые рекорды 22 апреля
В течение вторника, 22 апреля, температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день в трех городах Украины:
- в Сумах - 28,8°C;
- в Виннице - 28,0°C;
- в Харькове - 26,5°C.
Температурные рекорды, установленные 23 апреля
В среду, 23 апреля, новые температурные рекорды синоптики зафиксировали в четырех городах:
- в Сумах - 29,8°C;
- в Виннице - 28,2°C;
- в Харькове - 27,6°C;
- в Житомире - 27,6°C.
Температурные рекорды в Украине 22-23 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоды на завтра, 25 апреля
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу (25 апреля) погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления.
"Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, ночью будет влиять на Волынскую и Ровенскую области. А днем будет обусловливать неустойчивую погоду повсеместно в Украине", - рассказали синоптики.
Отмечается, что в воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт.
В целом же погода ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди и грозы (местами) вероятны:
- ночью - в Волынской и Ровенской областях;
- днем - практически по всей Украине.
Ветер - преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха:
- ночью - от 8 до 13 градусов по Цельсию;
- днем (в западных и северных областях) - от 18 до 23 градусов тепла;
- днем (на остальной территории Украины) - от 21 до 26 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 25 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В каких областях объявлена пожарная опасность
Несмотря на ожидаемую погоду (с кратковременными дождями и грозами) синоптики несколько ранее предупредили украинцев о существенной пожарной опасности в течение 24-25 апреля в Волынской области.
Между тем в течение 24-26 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности может сохраняться:
- в северных областях;
- в центральных областях;
- в южных областях;
- в Харьковской области;
- в Хмельницкой области;
- в Черновицкой области;
- в Тернопольской области.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение 18, 19 и 20 апреля 18 новых температурных рекордов зафиксировали в 10 городах в разных регионах Украины. 21 апреля было установлено два новых погодных рекорда.
Между тем март этого года для Киева стал самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. В этот период в столице Украины было зафиксировано 15 температурных рекордов.
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