"Адские санкции" Грэма против РФ рассмотрят в Палате представителей США на следующей неделе

Палата представителей приблизилась к принятию новых санкций против России. Голосование пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Голосование за "адские санкции"

По словам лица, знакомого с планами, законопроект о санкциях против России будет вынесен на голосование в Палате представителей на следующей неделе.

Сенат США уже одобрил его подавляющим большинством голосов в прошлом месяце,

Автором законопроекта является покойный сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, убежденный сторонник Украины.

Законопроект сенатора Грэма

Документ уполномочит президента США Дональда Трампа взимать 100% тарифы:

с пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа,

с пяти крупнейших стран, помогающих России обходить энергетические санкции.

Китай, Индия и Турция являются самыми большими покупателями российских нефтепродуктов.

По словам источника издания, законопроект будет рассмотрен по процедуре, требующей простого большинства голосов для принятия.

Опасения политиков

Палата представителей опасалась, что этот документ:

расширит тарифные полномочия Трампа,

приведет к росту цен на нефть

Но лидеры Палаты представителей решили продолжить его рассмотрение.

Законопроект имеет двухпартийную поддержку и поддержку Белого дома.