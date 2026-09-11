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"Адские санкции" Грэма против РФ рассмотрят в Палате представителей США на следующей неделе

20:42 11.09.2026 Пт
2 мин
Законопроект может быть принят простым большинством голосов
aimg Елена Бджола
"Адские санкции" Грэма против РФ рассмотрят в Палате представителей США на следующей неделе Фото: Палата представителей США (wikipedia.org)
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Палата представителей приблизилась к принятию новых санкций против России. Голосование пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Голосование за "адские санкции"

По словам лица, знакомого с планами, законопроект о санкциях против России будет вынесен на голосование в Палате представителей на следующей неделе.

Сенат США уже одобрил его подавляющим большинством голосов в прошлом месяце,

Автором законопроекта является покойный сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, убежденный сторонник Украины.

Законопроект сенатора Грэма

Документ уполномочит президента США Дональда Трампа взимать 100% тарифы:

  • с пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа,
  • с пяти крупнейших стран, помогающих России обходить энергетические санкции.

Китай, Индия и Турция являются самыми большими покупателями российских нефтепродуктов.

По словам источника издания, законопроект будет рассмотрен по процедуре, требующей простого большинства голосов для принятия.

Опасения политиков

Палата представителей опасалась, что этот документ:

  • расширит тарифные полномочия Трампа,
  • приведет к росту цен на нефть

Но лидеры Палаты представителей решили продолжить его рассмотрение.

Законопроект имеет двухпартийную поддержку и поддержку Белого дома.

Ранее РБК-Украина писало, что "адские" санкции против России, которые продвигал Грэм, столкнулись с новыми проблемами в Палате представителей США.

Кроме того, в начале июля Сенат США одобрил законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана.

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