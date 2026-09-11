"Адские санкции" Грэма против РФ рассмотрят в Палате представителей США на следующей неделе
Палата представителей приблизилась к принятию новых санкций против России. Голосование пройдет на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Голосование за "адские санкции"
По словам лица, знакомого с планами, законопроект о санкциях против России будет вынесен на голосование в Палате представителей на следующей неделе.
Сенат США уже одобрил его подавляющим большинством голосов в прошлом месяце,
Автором законопроекта является покойный сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, убежденный сторонник Украины.
Законопроект сенатора Грэма
Документ уполномочит президента США Дональда Трампа взимать 100% тарифы:
- с пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа,
- с пяти крупнейших стран, помогающих России обходить энергетические санкции.
Китай, Индия и Турция являются самыми большими покупателями российских нефтепродуктов.
По словам источника издания, законопроект будет рассмотрен по процедуре, требующей простого большинства голосов для принятия.
Опасения политиков
Палата представителей опасалась, что этот документ:
- расширит тарифные полномочия Трампа,
- приведет к росту цен на нефть
Но лидеры Палаты представителей решили продолжить его рассмотрение.
Законопроект имеет двухпартийную поддержку и поддержку Белого дома.
Ранее РБК-Украина писало, что "адские" санкции против России, которые продвигал Грэм, столкнулись с новыми проблемами в Палате представителей США.
Кроме того, в начале июля Сенат США одобрил законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана.