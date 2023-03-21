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Пекельні будні. Прикордонники показали, як нищать "вагнерівців" у Бахмуті

Фото: бійці ДПСУ нищать окупантів у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники продовжують обороняти місто-фортецю Бахмут. Захисники показали, як нищать "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держану прикордонну службу в Telegram.

"Пекельні будні прикордонників у Бахмуті: обстріли, небезпека, підтримка та ліквідовані "вагнерівці"…", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що бої у Бахмуті не припиняються. На відео чути вибухи та обстріли. Проте, попри запеклі бойові дії, у місті залишаються мирні жителі.

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал окупантів. Захисники під час боїв знищують велику кількість особового складу ворога та техніки.

Також зазначимо, що британська розвідка вважає, що російська армія тимчасово вичерпала свій наступальний потенціал.

Раніше захисники показали, як знищують російську авіацію у Бахмуті.

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