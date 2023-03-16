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Захисники розповіли, як "полюють" на російську авіацію у Бахмуті (відео)

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Бахмут, Четвер 16 березня 2023 11:12
Захисники розповіли, як "полюють" на російську авіацію у Бахмуті (відео) Фото: у ЗСУ розповіли, як збивають авіацію РФ у Бахмуті (facebook com kpszsu)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові, попри запеклі наземні бої, збивають у Бахмуті російську авіацію. Захисники розповіли, як готуються до "полювання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" розповіли, що збивають російські літаки та вертольоти у Бахмуті з ПЗРК. За їх словами, зараз ворожа авіація часто залітає у місто, аби атакувати стратегічні будівлі чи об'єкти.

Також бійці пояснюють, що окупанти намагаються залітати у сонячну погоду, аби українським захисникам було важче збити літаки. Воїни додають, що потрібно обирати правильні позиції, оскільки авіацію можна виявити візуально, оскільки звук доходить пізніше.

Крім того, воїни показали роботу ПЗРК "Ігла", з якою нещодавно знищили російський літак.

Нагадаємо, 15 березня українські військові збили російський бомбардувальник Су-25 у Бахмуті Донецької області.

Пізніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворожий літак збив боєць 93 бригади "Холодний Яр" з позивним "Алан".

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