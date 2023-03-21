Адские будни. Пограничники показали, как уничтожают "вагнеровцев" в Бахмуте

"Адские будни пограничников в Бахмуте: обстрелы, опасность, поддержка и ликвидированы "вагнеровцы"…", - говорится в сообщении.

На публикуемых кадрах можно увидеть, что бои в Бахмуте не прекращаются. На видео слышны взрывы и обстрелы. Однако, несмотря на ожесточенные боевые действия, в городе остаются мирные жители.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал оккупантов. Защитники в боях уничтожают большое количество личного состава врага и техники.

Также отметим, что британская разведка считает, что российская армия временно исчерпала свой наступательный потенциал.

Ранее защитники показали, как уничтожают российскую авиацию в Бахмуте.

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