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Пекельна спека до +37 і грози з градом: що очікує Україну завтра

Вівторок 05 серпня 2025 10:41
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Пекельна спека до +37 і грози з градом: що очікує Україну завтра Фото: пекельна спека і небезпечні грози з шквалами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Україні очікується сильна спека до +37 градусів. Одночасно на заході та півночі пройдуть грози з градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

У середу, 6 серпня, на півдні України спека посилиться до +33-37 градусів, водночас на заході буде найпрохолодніше - +21–25 градусів.

Пекельна спека до +37 і грози з градом: що очікує Україну завтра

Атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також на Вінниччину, Полтавщину і Черкащину.

  • у східних областях очікується +29-33 градуси,
  • у центральних - +28-33,
  • на півночі - +25-28 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра прогнозують дощ із грозою, шквальний вітер та град, температура підніметься до +26 градусів.

Після проходження фронту температура повітря знизиться на кілька градусів, решта території країни перебуватиме під впливом сухої погоди.

Що робити під час шквалів і гроз:

  • Під час грози уникайте перебування на відкритих просторах, особливо під деревами та біля металевих конструкцій.
  • Закрийте вікна і двері, щоб уникнути попадання вітру, дощу та уламків.
  • Вимкніть електроприлади та уникайте контакту з водою, щоб не отримати ураження струмом.
  • Якщо ви на вулиці, знайдіть безпечне укриття у будівлі або автомобілі.
  • Уникайте поїздок і пересування відкритими ділянками дороги під час сильного вітру і граду.
  • Слідкуйте за оновленнями погоди через офіційні джерела та дотримуйтесь рекомендацій рятувальників.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За даними Укргідрометцентру, погода буде дощовитою, але також очікується спека.

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