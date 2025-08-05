Пекельна спека до +37 і грози з градом: що очікує Україну завтра
Завтра в Україні очікується сильна спека до +37 градусів. Одночасно на заході та півночі пройдуть грози з градом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
У середу, 6 серпня, на півдні України спека посилиться до +33-37 градусів, водночас на заході буде найпрохолодніше - +21–25 градусів.
Атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також на Вінниччину, Полтавщину і Черкащину.
- у східних областях очікується +29-33 градуси,
- у центральних - +28-33,
- на півночі - +25-28 градусів.
Погода в Києві
У Києві завтра прогнозують дощ із грозою, шквальний вітер та град, температура підніметься до +26 градусів.
Після проходження фронту температура повітря знизиться на кілька градусів, решта території країни перебуватиме під впливом сухої погоди.
Що робити під час шквалів і гроз:
- Під час грози уникайте перебування на відкритих просторах, особливо під деревами та біля металевих конструкцій.
- Закрийте вікна і двері, щоб уникнути попадання вітру, дощу та уламків.
- Вимкніть електроприлади та уникайте контакту з водою, щоб не отримати ураження струмом.
- Якщо ви на вулиці, знайдіть безпечне укриття у будівлі або автомобілі.
- Уникайте поїздок і пересування відкритими ділянками дороги під час сильного вітру і граду.
- Слідкуйте за оновленнями погоди через офіційні джерела та дотримуйтесь рекомендацій рятувальників.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За даними Укргідрометцентру, погода буде дощовитою, але також очікується спека.