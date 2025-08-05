Пекельна спека до +37 і грози з градом: що очікує Україну завтра

Фото: пекельна спека і небезпечні грози з шквалами (Getty Images)

Завтра в Україні очікується сильна спека до +37 градусів. Одночасно на заході та півночі пройдуть грози з градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні У середу, 6 серпня, на півдні України спека посилиться до +33-37 градусів, водночас на заході буде найпрохолодніше - +21–25 градусів. Атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також на Вінниччину, Полтавщину і Черкащину. у східних областях очікується +29-33 градуси,

у центральних - +28-33,

на півночі - +25-28 градусів. Погода в Києві У Києві завтра прогнозують дощ із грозою, шквальний вітер та град, температура підніметься до +26 градусів. Після проходження фронту температура повітря знизиться на кілька градусів, решта території країни перебуватиме під впливом сухої погоди. Що робити під час шквалів і гроз: Під час грози уникайте перебування на відкритих просторах, особливо під деревами та біля металевих конструкцій.

Закрийте вікна і двері, щоб уникнути попадання вітру, дощу та уламків.

Вимкніть електроприлади та уникайте контакту з водою, щоб не отримати ураження струмом.

Якщо ви на вулиці, знайдіть безпечне укриття у будівлі або автомобілі.

Уникайте поїздок і пересування відкритими ділянками дороги під час сильного вітру і граду.

Слідкуйте за оновленнями погоди через офіційні джерела та дотримуйтесь рекомендацій рятувальників.