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Адская жара до +37 и грозы с градом: что ожидает Украину завтра

Вторник 05 августа 2025 10:41
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Адская жара до +37 и грозы с градом: что ожидает Украину завтра Фото: адская жара и опасные грозы со шквалами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Украине ожидается сильная жара до +37 градусов. Одновременно на западе и севере пройдут грозы с градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

В среду, 6 августа, на юге Украины жара усилится до +33-37 градусов, в то же время на западе будет прохладнее всего - +21-25 градусов.

Адская жара до +37 и грозы с градом: что ожидает Украину завтра

Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад, север страны, а также в Винницкую, Полтавскую и Черкасскую области.

  • в восточных областях ожидается +29-33 градуса,
  • в центральных - +28-33,
  • на севере - +25-28 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра прогнозируют дождь с грозой, шквальный ветер и град, температура поднимется до +26 градусов.

После прохождения фронта температура воздуха снизится на несколько градусов, остальная территория страны будет находиться под влиянием сухой погоды.

Что делать во время шквалов и гроз

  • Во время грозы избегайте пребывания на открытых пространствах, особенно под деревьями и возле металлических конструкций.
  • Закройте окна и двери, чтобы избежать попадания ветра, дождя и обломков.
  • Выключите электроприборы и избегайте контакта с водой, чтобы не получить поражение током.
  • Если вы на улице, найдите безопасное укрытие в здании или автомобиле.
  • Избегайте поездок и передвижения по открытым участкам дороги во время сильного ветра и града.
  • Следите за обновлениями погоды через официальные источники и следуйте рекомендациям спасателей.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По данным Укргидрометцентра, погода будет дождливой, но также ожидается жара.

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