Адская жара до +37 и грозы с градом: что ожидает Украину завтра

Завтра в Украине ожидается сильная жара до +37 градусов. Одновременно на западе и севере пройдут грозы с градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

В среду, 6 августа, на юге Украины жара усилится до +33-37 градусов, в то же время на западе будет прохладнее всего - +21-25 градусов.

Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад, север страны, а также в Винницкую, Полтавскую и Черкасскую области.

в восточных областях ожидается +29-33 градуса,

в центральных - +28-33,

на севере - +25-28 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра прогнозируют дождь с грозой, шквальный ветер и град, температура поднимется до +26 градусов.

После прохождения фронта температура воздуха снизится на несколько градусов, остальная территория страны будет находиться под влиянием сухой погоды.

Что делать во время шквалов и гроз