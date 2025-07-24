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Пекельна ніч в Одесі: зруйновано під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди

Фото: в Одесі зруйновано під'їзд багатоповерхівки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

Одеса в ніч на 24 липня зазнала потужних ударів, унаслідок чого зруйновано під'їзд у багатоповерховій будівлі. Постраждали щонайменше три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Знищені квартири, травмовані люди, пожежі: Одеса пережила чергову пекельну ніч. росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками", - повідомили в ДСНС.

Уточнюється, що зруйновань зазнав житловий дев'ятиповерховий будинок. Квартири втратили люди, які проживали з 5-го до 8-го поверхів. Зокрема, загорілися приміщення на 5-му і 6-му поверхах одного з під'їздів.

"Є загроза обвалення конструкцій! Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах. На місці удару працювали кінологи", - повідомили рятувальники.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Крім того, рятувальники перебувають і за іншими адресами, де спалахнули пожежі - у приватному будинку та на АЗС.

 

Фото: наслідки нічного удару по Одесі (t.me/dsns_telegram)

Нічний удар по Одесі 24 липня

Нагадаємо, що в історичному центрі Одеси спалахнули пожежі внаслідок дронової атаки. Пошкоджено пам'ятки архітектури.

Через удар дронів загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

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