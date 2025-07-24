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Адская ночь в Одессе: разрушен подъезд многоэтажки, пострадали люди

Фото: в Одессе разрушен подъезд многоэтажки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

Одесса в ночь на 24 июля подверглась мощным ударам, в результате чего разрушен подъезд в многоэтажном здании. Пострадали минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Уничтожены квартиры, травмированные люди, пожары: Одесса пережила очередную адскую ночь. Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками", - сообщили в ГСЧС.

Уточняется, что разрушения получило жилое девятиэтажное здание. Квартиры потеряли люди, проживавшие с 5-го по 8-й этажи. В частности, загорелись помещения на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов.

"Есть угроза обрушения конструкций! Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли 5 - их заблокировало в квартирах. На месте удара работали кинологи", - сообщили спасатели.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Кроме того, спасатели находятся и по другим адресам, где вспыхнули пожары - в частном доме и на АЗС.

 

Фото: последствия ночного удара по Одессе  (t.me/dsns_telegram)

Ночной удар по Одессе 24 июля

Напомним, что в историческом центре Одессы вспыхнули пожары в результате дроновой атаки. Повреждены памятники архитектуры.

Из-за удара дронов загорелся рынок "Привоз", который находится в историческом центре города.

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