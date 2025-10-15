Пекельна ніч на Дніпропетровщині: збито 37 дронів, є поранені та руйнування

За даними Повітряних сил, українські оборонці в ніч проти 15 жовтня збили 37 дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі, спричинивши руйнування та пожежі.

Найбільше постраждали Павлоград, Кам’янське та Славгородська громада Синельниківського району. Там зайнялися пожежі, пошкоджена енергетична інфраструктура, а також зазнали руйнувань промислові та транспортні об’єкти. Внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Удари тривали також по Нікопольщині, Покровській та Марганецькій громадах, де росіяни застосовували FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню «Град». У Межівській громаді Синельниківського району противник поцілив FPV-дроном у приватний будинок, що спричинило пожежу.

Крім того, за уточненою інформацією, напередодні вдень у Покровській громаді атака касетними авіабомбами спричинила руйнування критичної інфраструктури.

Наразі відомо, що через наслідки обстрілу у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.