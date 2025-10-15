RU

Адская ночь на Днепропетровщине: сбито 37 дронов, есть раненые и разрушения

Иллюстративное фото: последствия атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 15 октября российская армия осуществила массированное нападение на Днепропетровщину с помощью "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По данным Воздушных сил, украинские защитники в ночь на 15 октября сбили 37 дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели, вызвав разрушения и пожары.

Больше всего пострадали Павлоград, Каменское и Славгородская громада Синельниковского района. Там начались пожары, повреждена энергетическая инфраструктура, а также подверглись разрушениям промышленные и транспортные объекты. В результате удара пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Удары продолжались также по Никопольщине, Покровской и Марганецкой громадах, где россияне применяли FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град". В Межевской громаде Синельниковского района противник попал FPV-дроном в частный дом, что привело к пожару.

Кроме того, по уточненной информации, накануне днем в Покровской громаде атака кассетными авиабомбами вызвала разрушение критической инфраструктуры.

Известно, что из-за последствий обстрела в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

 

Напомним, российская армия в ночь на вторник, 14 октября, запустила по территории Украины 96 ударных дронов различного типа.

В результате зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

