Адская ночь на Днепропетровщине: сбито 37 дронов, есть раненые и разрушения

В ночь на 15 октября российская армия осуществила массированное нападение на Днепропетровщину с помощью "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
По данным Воздушных сил, украинские защитники в ночь на 15 октября сбили 37 дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели, вызвав разрушения и пожары.
Больше всего пострадали Павлоград, Каменское и Славгородская громада Синельниковского района. Там начались пожары, повреждена энергетическая инфраструктура, а также подверглись разрушениям промышленные и транспортные объекты. В результате удара пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Удары продолжались также по Никопольщине, Покровской и Марганецкой громадах, где россияне применяли FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град". В Межевской громаде Синельниковского района противник попал FPV-дроном в частный дом, что привело к пожару.
Кроме того, по уточненной информации, накануне днем в Покровской громаде атака кассетными авиабомбами вызвала разрушение критической инфраструктуры.
Известно, что из-за последствий обстрела в Днепропетровской области применены экстренные отключения.
Напомним, российская армия в ночь на вторник, 14 октября, запустила по территории Украины 96 ударных дронов различного типа.
В результате зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.