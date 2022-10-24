UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Педагог запроваджувала програму РФ у ліцеї, її підозрюють у колабораціонізмі

Фото: у Харківській області директора ліцею підозрюють у колабораціонізмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Директор ліцею у Куп'янському районі Харківської області під час окупації співпрацювала із представниками РФ. Її підозрюють у колабораціонізмі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

На початку серпня так званий «голова» окупаційної адміністрації Великого Бурлука провів збори за участю вчителів та представників відділу освіти. Він наказав відкривати школи та розпочинати навчальний процес "як у РФ".

Після цього директорка повідомила вчителям про впровадження в ліцеї стандартів освіти РФ. Навчання мало проводитися виключно російською і з використанням підручників Росії.

Правоохоронці викрили освітянина після деокупації Харківської області. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Раніше прокуратура викрила прихильника окупантів у Харківській області, який у тимчасовій окупації обіймав посаду псевдокерівника "райавтодору", йому повідомлено про підозру.

Також нагадаємо, що на Харківщині виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниХарків