Педагог внедряла программу РФ в лицее, ее подозревают в коллаборационизме

Директор лицея в Купянском районе Харьковской области во время оккупации сотрудничала с представителями РФ. Ее подозревают в коллаборационизме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
В начале августа так называемый «председатель» оккупационной администрации Большого Бурлука провел собрание с участием учителей и представителей отдела образования. Он приказал открывать школы и начинать учебный процесс "как в РФ".
После этого директор сообщила учителям о внедрении в лицее стандартов образования РФ. Обучение должно было проводиться исключительно на русском языке и с использованием учебников России.
Правоохранители разоблачили педагога после деоккупации Харьковской области. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Ранее прокуратура разоблачила сторонника оккупантов в Харьковской области, который во временной оккупации занимал должность псевдоруководителя "райавтодора", ему сообщено о подозрении.
Также напомним, что в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.