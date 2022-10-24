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Педагог внедряла программу РФ в лицее, ее подозревают в коллаборационизме

Фото: в Харьковской области директора лицея подозревают в коллаборационизме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Директор лицея в Купянском районе Харьковской области во время оккупации сотрудничала с представителями РФ. Ее подозревают в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В начале августа так называемый «председатель» оккупационной администрации Большого Бурлука провел собрание с участием учителей и представителей отдела образования. Он приказал открывать школы и начинать учебный процесс "как в РФ".

После этого директор сообщила учителям о внедрении в лицее стандартов образования РФ. Обучение должно было проводиться исключительно на русском языке и с использованием учебников России.

Правоохранители разоблачили педагога после деоккупации Харьковской области. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Ранее прокуратура разоблачила сторонника оккупантов в Харьковской области, который во временной оккупации занимал должность псевдоруководителя "райавтодора", ему сообщено о подозрении.

Также напомним, что в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.

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Вторжение России в УкраинуХарьков