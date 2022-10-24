Педагог запроваджувала програму РФ у ліцеї, її підозрюють у колабораціонізмі

Директор ліцею у Куп'янському районі Харківської області під час окупації співпрацювала із представниками РФ. Її підозрюють у колабораціонізмі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

На початку серпня так званий «голова» окупаційної адміністрації Великого Бурлука провів збори за участю вчителів та представників відділу освіти. Він наказав відкривати школи та розпочинати навчальний процес "як у РФ".

Після цього директорка повідомила вчителям про впровадження в ліцеї стандартів освіти РФ. Навчання мало проводитися виключно російською і з використанням підручників Росії.

Правоохоронці викрили освітянина після деокупації Харківської області. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.