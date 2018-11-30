Дело Варченко: Барабошко избрали меру пресечения

Фото: Александр Барабошко (РБК-Украина)

Барабошко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога

Печерский суд Киева сегодня, 30 ноября, постановил избрать блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен. Об этом из зала суда сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Суд принял ходатайство удовлетворить частично. Выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен", - сообщил прокурор после заседания.

Отметим, судья проводил заседание в закрытом режиме и зачитал решение в закрытом режиме.

Напомним, прокуроры будут просить выбрать политтехнологу Владимиру Петрову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 48 млн гривен.

Кроме того, в ходе судебного заседания еще один задержанный по делу Барабошко зачитал из материалов дела, что обвинение будет просить для него арест с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении политтехнолог Владимир Петров находится в ИВС. Также обыски проходили и в квартире блогера Александра Барабошко. В комментарии РБК-Украина он сообщил, что правоохранители изъяли телефон и другую технику.

Подчеркнем, сотрудники Главной военной прокуратуры задержали Владимира Петрова в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы. Девушка подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны чиновника. Однако позже она заявила о том, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у семьи Варченко.