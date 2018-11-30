Политтехнолог Петров находится в изоляторе временного содержания

Фото: Владимир Петров (facebook.com/Владимир Петров)

Матиос заявил, что 30 ноября должно состояться судебное заседание

Подозреваемый в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении политтехнолог Владимир Петров находится в изоляторе временного содержания, сегодня ему объявят подозрение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий прокурора Анатолия Матиоса в Facebook.

" А Вова сейчас ночует в изоляторе временного содержания. Завтра ему будет объявлено подозрение и состоится публичный суд. Потому что нельзя думать, что поймал Бога за бороду и ничего за это не будет", - написал Матиос.

Также адвокат Юрий Иващенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что 30 ноября Петрову должны объявить подозрение.

Фото: комментарий Анатолия Матиоса в Facebook (скриншот)

Напомним, сотрудники Главной военной прокуратуры задержали Владимира Петрова в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя.

Так, досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушением тайны переписки, телефонных разговоров и т.п., воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о человеке.

Кроме того, 29 ноября также прошли обыски в квартире блогера Александра Барабошко. В комментарии РБК-Украина он сообщил, что правоохранители изъяли телефон и другую технику.