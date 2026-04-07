"Пещерный человек каменного века": Иран посмеялся над Трампом за недавние угрозы
Аккаунты посольства Ирана в социальных сетях развернули шквал нападок на президента США Дональда Трампа из-за его недавних угроз, полных бранных высказываний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Тегеран раскритиковал Трампа после того, как он в агрессивном посте на своей платформе социальных сетей Truth Social пообещал нанести удары по иранской гражданской инфраструктуре, включая электростанции и мосты, если не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы стратегически важного водного пути.
"Вторник будет Днем электростанции и Днем моста, все в одном флаконе, в Иране", - написал он.
"Ничего подобного не будет!!! Откройте проклятый пролив, сумасшедшие вы, или будете жить в аду", - добавил он еще к ряду угроз.
Как ответили посольства
Посольство Ирана в Таиланде предложило президенту следить за своим "языком", тогда как посольство Тегерана в Австрии написало:
"Когда вы слушаете его, закройте глаза... вы почти можете увидеть пещерного человека каменного века в зебровой шкуре, который размахивает палкой и относится к дикости как к повседневной жизни".
Посольство Ирана в Индии заявило: "Ругань и оскорбления - это поведение злопамятных неудачников".
Посольство Тегерана в Финляндии заявило, что пост Трампа свидетельствует о его "незнакомстве с надлежащим этикетом и моралью в социальных сетях"
Несколько других аккаунтов X, которые якобы являются иранскими посольствами в разных других странах, также присоединились к троллингу. Но хотя посольства Австрии, Индии и Финляндии имели серые отметки, указывающие на то, что они являются официальными аккаунтами, другие не удалось сразу проверить.
Как известно, Вашингтон и Израиль уже пять недель ведут войну против Ирана, убивая руководство страны и разрушая ее военную инфраструктуру.
Конфликт, который всколыхнул мировые энергетические рынки из-за закрытия Тегераном ключевых нефтеносных путей перевозки в Ормузском проливе, не имеет очевидного конца, хотя Трамп намекнул, что соглашение с иранским режимом близко.