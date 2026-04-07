"Пещерный человек каменного века": Иран посмеялся над Трампом за недавние угрозы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Тегеран раскритиковал Трампа после того, как он в агрессивном посте на своей платформе социальных сетей Truth Social пообещал нанести удары по иранской гражданской инфраструктуре, включая электростанции и мосты, если не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы стратегически важного водного пути.

"Вторник будет Днем электростанции и Днем моста, все в одном флаконе, в Иране", - написал он.

"Ничего подобного не будет!!! Откройте проклятый пролив, сумасшедшие вы, или будете жить в аду", - добавил он еще к ряду угроз.

Как ответили посольства

Посольство Ирана в Таиланде предложило президенту следить за своим "языком", тогда как посольство Тегерана в Австрии написало:

"Когда вы слушаете его, закройте глаза... вы почти можете увидеть пещерного человека каменного века в зебровой шкуре, который размахивает палкой и относится к дикости как к повседневной жизни".

Посольство Ирана в Индии заявило: "Ругань и оскорбления - это поведение злопамятных неудачников".

Посольство Тегерана в Финляндии заявило, что пост Трампа свидетельствует о его "незнакомстве с надлежащим этикетом и моралью в социальных сетях"

Несколько других аккаунтов X, которые якобы являются иранскими посольствами в разных других странах, также присоединились к троллингу. Но хотя посольства Австрии, Индии и Финляндии имели серые отметки, указывающие на то, что они являются официальными аккаунтами, другие не удалось сразу проверить.