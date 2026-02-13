ПДВ для ФОПів: Кабмін визначився, чи подаватиме законопроєкт у лютому

Вона спростувала чутки та повідомлення у ЗМІ, що в лютому планується реєстрація такого законопроєкту в парламенті.

"У лютому уряд не буде подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП", - наголосила Свириденко.

Водночас премʼєр-міністр не уточнила, коли уряд внесе відповідний документ у Раду.