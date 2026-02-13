RU

НДС для ФОП: Кабмин определился, будет ли подавать законопроект в феврале

Фото: Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Ірина Глухова

Кабинет министров Украины не планирует подавать в Верховную Раду законопроект о введении НДС для физических лиц-предпринимателей (ФОП) в феврале.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также: Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов

Она опровергла слухи и сообщения в СМИ, что в феврале планируется регистрация такого законопроекта в парламенте.

"В феврале правительство не будет подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФОП", - отметила Свириденко.

В то же время премьер-министр не уточнила, когда правительство внесет соответствующий документ в Раду.

 

Международный валютный фонд настаивает на введении обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Это является условием для запуска новой кредитной программы объемом 8,2 млрд долларов.

Если законопроект будет принят, ФОПы с годовым доходом более 1 млн гривен будут платить НДС.

Однако эта норма вызвала критику: специалисты предупреждают, что она может способствовать росту теневой экономики, а установленный порог дохода считают слишком низким и требующим пересмотра.

В результате Украина пока не подтвердила готовность выполнить все условия программы, в частности по НДС для ФОП.

Как сообщалось, Украина пытается смягчить налоговый законопроект, который Международный валютный фонд требует как условие для разблокирования финансирования на более 8 млрд долларов в рамках кредитной программы.

В то же время правительство работает над тем, чтобы государственный бюджет выдержал долгосрочные расходы на безопасность и обеспечить масштабную поддержку Евросоюза и восстановление инвестиций через сотрудничество с МВФ.

