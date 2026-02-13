НДС для ФОП: Кабмин определился, будет ли подавать законопроект в феврале

Кабинет министров Украины не планирует подавать в Верховную Раду законопроект о введении НДС для физических лиц-предпринимателей (ФОП) в феврале.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Читайте также: Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Она опровергла слухи и сообщения в СМИ, что в феврале планируется регистрация такого законопроекта в парламенте.
"В феврале правительство не будет подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФОП", - отметила Свириденко.
В то же время премьер-министр не уточнила, когда правительство внесет соответствующий документ в Раду.
Международный валютный фонд настаивает на введении обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Это является условием для запуска новой кредитной программы объемом 8,2 млрд долларов.
Если законопроект будет принят, ФОПы с годовым доходом более 1 млн гривен будут платить НДС.
Однако эта норма вызвала критику: специалисты предупреждают, что она может способствовать росту теневой экономики, а установленный порог дохода считают слишком низким и требующим пересмотра.
В результате Украина пока не подтвердила готовность выполнить все условия программы, в частности по НДС для ФОП.
Как сообщалось, Украина пытается смягчить налоговый законопроект, который Международный валютный фонд требует как условие для разблокирования финансирования на более 8 млрд долларов в рамках кредитной программы.
В то же время правительство работает над тем, чтобы государственный бюджет выдержал долгосрочные расходы на безопасность и обеспечить масштабную поддержку Евросоюза и восстановление инвестиций через сотрудничество с МВФ.