ПДВ для ФОПів: Кабмін визначився, чи подаватиме законопроєкт у лютому

Кабінет міністрів України не планує подавати до Верховної Ради законопроєкт про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у лютому.

Вона спростувала чутки та повідомлення у ЗМІ, що в лютому планується реєстрація такого законопроєкту в парламенті. "У лютому уряд не буде подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП", - наголосила Свириденко. Водночас премʼєр-міністр не уточнила, коли уряд внесе відповідний документ у Раду.