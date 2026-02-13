ua en ru
ПДВ для ФОПів: Кабмін визначився, чи подаватиме законопроєкт у лютому

П'ятниця 13 лютого 2026 12:44
ПДВ для ФОПів: Кабмін визначився, чи подаватиме законопроєкт у лютому Фото: Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Ірина Глухова

Кабінет міністрів України не планує подавати до Верховної Ради законопроєкт про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у лютому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на годині запитань до уряду заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Читайте також: Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів

Вона спростувала чутки та повідомлення у ЗМІ, що в лютому планується реєстрація такого законопроєкту в парламенті.

"У лютому уряд не буде подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП", - наголосила Свириденко.

Водночас премʼєр-міністр не уточнила, коли уряд внесе відповідний документ у Раду.

Міжнародний валютний фонд наполягає на запровадженні обов’язкового ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Це є умовою для запуску нової кредитної програми обсягом 8,2 млрд доларів.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, ФОПи з річним доходом понад 1 млн гривень платитимуть ПДВ.

Проте ця норма викликала критику: фахівці попереджають, що вона може сприяти зростанню тіньової економіки, а встановлений поріг доходу вважають занадто низьким і таким, що потребує перегляду.

У результаті Україна наразі не підтвердила готовність виконати всі умови програми, зокрема щодо ПДВ для ФОПів.

Як повідомлялося, Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад 8 млрд доларів у межах кредитної програми.

Водночас уряд працює над тим, щоб державний бюджет витримав довгострокові витрати на безпеку та забезпечити масштабну підтримку Євросоюзу і відновлення інвестицій через співпрацю з МВФ.

