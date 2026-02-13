НДС для ФОП: Кабмин определился, будет ли подавать законопроект в феврале

Кабинет министров Украины не планирует подавать в Верховную Раду законопроект о введении НДС для физических лиц-предпринимателей (ФОП) в феврале.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она опровергла слухи и сообщения в СМИ, что в феврале планируется регистрация такого законопроекта в парламенте.

"В феврале правительство не будет подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФОП", - отметила Свириденко.

В то же время премьер-министр не уточнила, когда правительство внесет соответствующий документ в Раду.