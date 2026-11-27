Що передбачає закон про спрощення адміністрування ПДВ

Одне з головних нововведень стосується фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані платниками ПДВ. Вони зможуть самостійно обирати квартальний звітний період замість щомісячного. Таким чином, кількість звітних періодів скоротиться з 12 до чотирьох на рік.

Для цього підприємцям потрібно буде подати відповідну заяву. Якщо ФОП хоче перейти на квартальну звітність одразу після реєстрації платником ПДВ, заяву необхідно подати протягом 15 календарних днів.

Ще одна зміна передбачає можливість попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та накладних. Державна податкова служба зможе використовувати для цього інформацію, яка вже є в її інформаційно-комунікаційних системах. Підприємцю залишатиметься перевірити внесені дані та подати документи.

Також закон передбачає підвищення порогу для проведення документальної позапланової перевірки щодо бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ. Замість 100 тисяч гривень він становитиме 1 млн гривень.

Крім того, спростять складання зведених податкових накладних. Зокрема, це стосується випадків безперервного або ритмічного постачання товарів і послуг покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ, а також отримання від них попередньої оплати.

За задумом законодавців, нововведення мають скоротити кількість звітних процедур, час на підготовку документів та адміністративні витрати бізнесу.

Коли запрацюють зміни

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Водночас окремі положення почнуть діяти пізніше.

Зокрема, зміни щодо квартального звітного періоду для ФОП – платників ПДВ набирають чинності з 1 січня 2027 року. Із цієї ж дати почнуть діяти окремі норми щодо оформлення податкових накладних.

Ще частина положень, які стосуються змін до статей 14 і 89 Податкового кодексу та перехідних положень, набере чинності з 1 липня 2027 року, але не раніше набрання чинності законом про сек’юритизацію та облігації з покриттям.

Кабінет Міністрів має протягом місяця з дня опублікування закону ухвалити необхідні нормативно-правові акти та привести чинні документи у відповідність до нових вимог.

Нагадаємо, 11 листопада Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №16037-д щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість.

Зміни мають спростити взаємодію платників податків із контролюючими органами, розширити використання електронних сервісів і вдосконалити порядок складання податкової звітності та накладних.